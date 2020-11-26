عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية البحرين

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتبادل سموه ومعالي وزير خارجية البحرين وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وأعرب عن تطلع البلدين الشقيقين بدعم ورعاية من قيادتيهما إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

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