إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من بر دبي إلى ديرة غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستقوم بإغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من بر دبي إلى ديرة غدا الجمعة 27 نوفمبر من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:30 صباحاً.

وأضافت انها ستغلق النفق ايضاً يوم السبت 28 نوفمبر من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 8:00 صباحاً

وأضافت في حسابها على تويتر " أن هناك تأخيرا متوقعا على مواعيد رحلات خطوط باص دبي

(X13، X02، 8، 95، C01، C03، C07، C09، C18، E306، X23) . وخلال إغلاق نفق الشندغة حيث سيتحول مسار رحلات الحافلات للخطوط المتأثرة حسب الجدول الزمني لوقت الإغلاق. يرجى الانطلاق باكراً في رحلاتكم".

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