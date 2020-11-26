إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من بر دبي إلى ديرة غداً
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستقوم بإغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من بر دبي إلى ديرة غدا الجمعة 27 نوفمبر من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:30 صباحاً.
وأضافت انها ستغلق النفق ايضاً يوم السبت 28 نوفمبر من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 8:00 صباحاً
وأضافت في حسابها على تويتر " أن هناك تأخيرا متوقعا على مواعيد رحلات خطوط باص دبي
(X13، X02، 8، 95، C01، C03، C07، C09، C18، E306، X23) . وخلال إغلاق نفق الشندغة حيث سيتحول مسار رحلات الحافلات للخطوط المتأثرة حسب الجدول الزمني لوقت الإغلاق. يرجى الانطلاق باكراً في رحلاتكم".
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