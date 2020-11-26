8 أيام من الفعاليات والأنشطة احتفاء باليوم الوطني الـ 49 في دبي

المصدر: وام

تشهد دبي بمناسبة احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 49 في الثاني من ديسمبر مهرجانا حافلا بالفعاليات وأنشطة التسوق وعروض التجزئة والحفلات الموسيقية وبرامج الترفيه العائلي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بين 28 نوفمبر الجاري و 5 ديسمبر المقبل.

وتستعرض الفعالية - التي تستمر لمدة ثمانية أيام أبرز التجارب في دبي من العروض الاحتفالية والأنشطة الترفيهية عالمية المستوى في أكبر وأشهر الوجهات السياحية على مستوى المدينة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يمثل اليوم الوطني مصدر فخر لنا جميعا وأحد أبرز الفعاليات الاستثنائية والمناسبات الرائعة في دبي والتي تستقطب العالم إلى الإمارة كل عام.. ونتطلع إلى الترحيب بالسكان والزوار من جميع أنحاء العالم على مدى ثمانية أيام من الفعاليات المميزة والعروض القيمة والأنشطة الممتعة المرتقبة في اليوم الوطني لنحتفل سويا بالإنجازات العظيمة لدولة الإمارات والاستعداد لتحقيق المزيد في المستقبل".

وأطلقت دبي مؤخرا ختم "دبي الضمانة" بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي لضمان التزام الفنادق ومتاجر التجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات والمعالم السياحية بقواعد الصحة والسلامة الموصى بها لضمان راحة الزوار.. فيما تشارك مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائمة بأفضل العروض والتخفيضات في المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي خلال احتفالات اليوم الوطني.

وفي إطار احتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة دعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة "MBC" عشاق الموسيقى الإماراتية إلى حفل موسيقي لمدة يومين يحييه نخبة من أبرز الفنانين في الإمارات والمنطقة.

وتستضيف حديقة "برج بارك" بمنطقة وسط مدينة دبي في 2 و 3 ديسمبر عرضا للفنانين بلقيس و محمد الشحي وعيضة المنهالي وشما حمدان حيث تستقبل الحديقة الزوار لحضور الأمسيتين بشرط التسجيل المجاني مسبقا.

وتشارك مختلف مراكز ووجهات التسوق في دبي بإحتفالات اليوم الوطني الإماراتي بما فيها "دبي مول" و"نخيل مول" و"سيتي سنتر ديرة"و"مول الإمارات" و"دبي اوتلت مول" حيث تقدم عروضا ترويجية تتراوح بين 50 و70 بالمئة على منتجات مختارة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر.

وتستعد مجموعة من وجهات الإقامة الفندقية في دبي من أفخم المنتجعات إلى الفنادق الإقتصادية للترحيب بالمقيمين والزوار مع مجموعة من العروض الترويجية المميزة بمناسبة اليوم الوطني بالإضافة إلى عدد من وعروض وتجارب المأكولات والمشروبات.

وسيتم إضاءة عدد من معالم دبي الأكثر شهرة كل مساء ابتداء من 28 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل حيث يستعرض "برواز دبي" في حديقة زعبيل رسائل التهنئة بهذه المناسبة..فيما يضيء فندق "برج العرب" في جميرا بألوان العلم الإماراتي من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 11 ليلا.

كما ستتزين دبي بأجمل الأعمال الفنية الضوئية التي ستنتشر في أبرز المباني والمواقع والشوارع في دبي احتفالا باليوم الوطني. وسيتم عرض رسائل التهنئة باليوم الوطني بالقرب من فندق "كراون بلازا"في شارع الشيخ زايد وبالقرب من مدخل "دبي باركس أند ريزورتس بالإضافة إلى تركيب أضواء مميزة على الطرق الرئيسية التي تربط دبي بالشارقة و"دبي فستيفال سيتي" و "لاست إكزت الخوانيج" وعلى الطريق إلى القرية العالمية وتثبيت إضاءة أصغر في دوار مركز دبي التجاري العالمي وشارع أم سقيم وشارع السيف بالقرب من متحف الإتحاد ومخرج القرية العالمية بإتجاه الشارقة.

وسيقام بمسرح "مول الإمارات" يوم السبت 5 ديسمبر عرض " HomeGrown Beats "الذي يقدم أفضل المواهب المحلية الواعدة في دولة الإمارات حيث سيستضيف منسق الأغاني بيج هاس بالتعاون مع "بلانك سبيس أوبن مايك" الفعالية التي ستسلط الضوء على أهم المواهب المبدعة في المشهد الفني المحلي.

ويقدم "مدهش"و"دانا" عرضا حصريا مميزا مباشرة في "لا بيرل" إحتفاء باليوم الوطني الإماراتي حيث يقام العرض مرتين يوميا في الفترة بين 1 إلى 5 ديسمبر في الساعة 6:30 مساء و9:30 مساء.. بينما تعود أطول أمسية فكاهية مباشرة في دبي "ذا لافتر فاكتوري" لتقدم 6 عروض كوميدية جديدة تحييها مجموعة من أفضل المواهب في 3و 4 ديسمبر في فندق "مو?نبيك جميرا بيتش ريزيدنس"وفي فندق "زعبيل هاوس"في 9 ديسمبر وفندق "جراند ميلينيوم برشا هايتس" في 10و11 ديسمبر و"هيلتون دبي جميرا" في 11 ديسمبر حيث تلتزم كافة العروض بقواعد التباعد الإجتماعي كاملة.

ويحيي مايكل روزنبرج المغني وكاتب الأغاني المعروف باسم "باسنجر" عرضا مباشرا يوم 4 ديسمبر في "دبي أوبرا" يقدم فيه أفضل إبداعاته التي فاز من خلالها بعدة جوائز عالمية وحقق مبيعات مميزة.. كما تستضيف وجهة الفنون المسرحية الشهيرة "ذا فريدج" في 30 نوفمبر النسخة 33 من سلسلة "ذا فريدج كونسرت" الموسيقية والتي ستقدم عرضا للمغني ومؤلف الأغاني والمنتج المقيم في دبي جاي ابو.

وتنتشر الإحتفالات باليوم الوطني في كافة أنحاء دبي مع باقة من العروض الحية المميزة في الفترة بين 1 إلى 5 ديسمبر حيث ستحظى العائلات بفرصة قضاء أجمل الأوقات بمتابعة العروض التقليدية في عدد من مراكز التسوق والوجهات التي تسهم في تعريف الحضور بثقافة وترات دولة الإمارات مثل فرقة "الحربية" مع التزام كافة العروض بقواعد التباعد الإجتماعي كاملة.

ويتيح "دبي فستيفال سيتي مول" للمتسوقين فرصة الاحتفال باليوم الوطني في 2 ديسمبر على ضفاف الخور والإستمتاع بأشهى المأكولات في الهواء الطلق أثناء متابعة عروض الألعاب النارية المذهلة وعروض الإضاءة والموسيقى الاستثنائية التي يمتاز بها عرض "تخيّل" بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المتنوعة يومياً في الفترة بين 1 إلى 5 ديسمبر.

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