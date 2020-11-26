«سلامة الطفل» تعرض برامج فعاليتها في موقع إلكتروني خاص

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، موقعها الإلكتروني الرسمي (https://childsafety.gov.ae)، لتتيح أمام الجمهور فرصة التعرف على جهود الإدارة وإصداراتها وما تنظمه من فعاليات تعنى بتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الطفل.

ويوفر الموقع عبر منصة سهلة الاستخدام إمكانية التسجيل في ورش العمل التي تنظمها الإدارة، بالإضافة إلى الاطلاع على الفعاليات القادمة، وتصفّح سلسلة القصص التي أطلقتها.

كما يمكن لمتصفحي الموقع الاستفادة من 4 كتيّبات توعوية أصدرتها الإدارة خلال العام الجاري، حول السلامة في المنزل، والتعلّم عن بعد، وسلوكيّات رمضان، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب توفير روابط إلكترونية لمصادر هامة منها نص اتفاقية حقوق الطفل الدوليّة، ونص قانون حقوق الطفل الإماراتي «قانون وديمة».

ويتيح الموقع أمام المتصفحين فرصة التعرّف على مشروع بيت الطفل «كنف»، وهو مركز متعدد التخصصات يهدف إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرّضوا للإساءة، كما يعرض شركاء الإدارة، ورقم خط نجدة الطفل التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ويتيح للمتصفحين كتابة ملاحظاتهم ورفع مقترحاتهم وآرائهم للمسؤولين في الإدارة.

وفتحت الإدارة المجال أمام المؤسسات الراغبة بتنظيم ورش عمل حول مختلف المواضيع بالتقدم بطلبها للإدارة عبر الموقع الإلكتروني، وكما فتحت المجال للمؤسسات لتكون من شركاء إدارة سلامة الطفل.

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