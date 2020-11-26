شرطة الشارقة تخفض المخالفات المرورية 50%

المصدر: البيان الإلكتروني

بناءً على قرار المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني المجيد الـ 49 تعلن القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، بدءاً من الثاني من ديسمبر 2020، ولمدة 49 يوماً.

وقال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: إنه بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، احتفاءً باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار في الوقت المحدد، ولمدة 49 يوماً، ويشمل ذلك جميع المخالفات، التي ارتكبت قبل تاريخ 1 ديسمبر 2020، فيما عدا المخالفات المشددة، وإلغاء حجز المركبات، بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

وأكد اللواء الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم كل الخطوات التي تتخذها حكومة الشارقة لتقديم كل التسهيلات الخدمية للمتعاملين، انطلاقًا من الرؤية الشاملة لحاكم الإمارة وولي عهده حفظهما الله، القائمة على تخفيف الأعباء المالية عن أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم القانونية وتسديد المخالفات المرتبة عليهم وفقاً لمحددات القرار.

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