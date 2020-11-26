محمد بن راشد مخاطباً أعضاء الوطني الاتحادي: كونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطن

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي.

ووجه سموه، رسالة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطن.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "افتتحنا اليوم بحمدالله دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي.. رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا".

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