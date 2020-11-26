مكرمة روضة آل مكتوم لـ150 عروساً من «دانات دبي»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، وتجسيداً لتوجيهات حكومة دبي، انطلقت فعاليات العرس الجماعي في نسخته الخامسة بمراسم توزيع مكرمة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، على 150 من موظفات حكومة دبي (دانات دبي) أمس.

ويضم العرس الجماعي في كل دورة 150 عروساً من العاملات في حكومة دبي، ويهدف إلى بناء مجتمع ينعم بالرخاء والاستقرار.ونظراً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة بسبب جائحة كورونا، فقد تقرر أن يتم استبدال حفل عرس دانات دبي في نسخته الخامسة بمراسيم توزيع مكرمة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم في قاعة عود ميثاء بنادي زعبيل للسيدات في ظل إجراءات وقائية وتدابير احترازية.

ويأتي تنظيم عرس دانات دبي الجماعي لدعم موظفات حكومة دبي المواطنات اللواتي تم عقد قرانهن في عامي (2019 – 2020)، حيث قامت اللجنة المنظمة بمخاطبة الجهات الحكومية في دبي لترشيح موظفاتهن ممن تنطبق عليهن الشروط، وتم اعتماد أسماء 150 عروساً من أكثر من 20 جهة حكومية في إمارة دبي.

وهنأت الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم المشاركات في العرس الجماعي، مؤكدة حرصها على دعم تنظيم الأعراس الجماعية التي جاءت لتعزز التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة والقيم النبيلة للمجتمع الإماراتي، في تقليل أعباء وتكاليف الزواج، ومواجهة الإسراف والتبذير في حفلات الزواج المنفردة.

وقالت: «نزف اليوم 150 عروساً من بنات الوطن، أمهات المستقبل اللاتي سيضعن اليوم اللبنة الأولى في تأسيس 150 أسرة متماسكة وسعيدة تغمرها المحبة والألفة».

وثمّن عدد من موظفات حكومة دبي مكرمة الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، مشيرين إلى أن المكرمة تدل على حرصها على المجتمع وأفراده ودعمها المستمر لبناء أسر إماراتية متماسكة وسعيدة.

وقالت ريم عبدالله، موظفة في موانئ دبي العالمية، إن المكرمة تدل على عطاء وروح وطنية ماضية بكل ثبات لإسعاد بنات الوطن بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي تمر البلاد والعالم، من أجل رسم مستقبل زاهر وبناء أسر تنتج أجيالاً قادرة على خدمة الوطن والانتماء له ولحكومته الرشيدة.

وأعربت خولة خالد محمد، خريجة علاج طبيعي من جامعة الخليج الطبية، التي التحقت بهيئة الصحة بدبي مؤخراً، عن بالغ سعادتها وتقديرها لهذه المكرمة التي تهدف إلى بناء أسر مواطنة متماسكة قادرة علي مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولتنا الغالية الإمارات.

وثمنت مريم أنور مال الله، موظفة في بلدية دبي، المكرمة، مؤكدة أنها تخلق استقراراً اجتماعياً وحياة كريمة للجميع، وتقدمت بالشكر الجزيل للشيخة روضة على دعمها المستمر لموظفات دبي.

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