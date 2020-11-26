جواهر القاسمي: لا بد من تكاتفنا جميعاً لمحاربة العنف ضد المرأة

المصدر: (الشارقة - وام)

قالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إن النساء المحيطات بنا قد يتمتعن بحياة كريمة لكننا نعرف أن هناك نساء يتعرضن للعنف بكل أشكاله لذا لا بد من تكاتفنا جميعاً لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة أينما حصلت.

ودعت سموها في تصريح بمناسبة «يوم محاربة العنف ضد المرأة» إلى الالتزام برفض كل ما يسلب المرأة كرامتها أو حقوقها الإنسانية ولنقف ضد كل ما يمسها بسوء ضرباً كان أو لفظاً، فالمرأة هي أحد العمودين الرئيسين اللذين تستند عليهما الأسرة السليمة وإذا جُرحت تألمت الأسرة وتزعزع أمنها، مضيفة أنه مهما كانت المشكلات الأسرية فلا بد لها من حلول عقلانية وإنسانية تبدد هذه المشاكل وتصل بالأسرة إلى بر الأمان فتجاوُز التعقيدات الحياتية بالحوار السليم والتفاهم الودي يحفظ للأبناء الأمان النفسي في ظل والدين سعيدين.

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