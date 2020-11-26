شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50 %

المصدر: (الفجيرة - البيان)

بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 2 ديسمبر 2020م ولغاية 15 يناير 2021م، على المخالفات المرورية المسجلة حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020م.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن القرار جاء حرصاً من سمو ولي عهد الفجيرة، على إسعاد المواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة. وقال الكعبي، إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في إدخال البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز