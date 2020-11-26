سيف بن زايد والحجرف يبحثان تعزيز العمل الخليجي المشترك

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور الإمارات حاليا.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من الموضوعات التي تتناول سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية دفع مسيرة التكامل الخليجي في هذه المجالات، وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

وقال سموه عبر "تويتر": "سررت بلقاء معالي الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلده الثاني الإمارات.. واستعرضنا آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، بما يحقق تطلعات وتوجهات قادة دول مجلس التعاون".

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