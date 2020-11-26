صقر غباش يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد غباش الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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