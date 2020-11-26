وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني لـ«البيان»: الجائزة تعزز مفهوم التنافس في الدول العربية

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

أشاد محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، بجائزة التميز الحكومي العربي، والتي فازت بجوائزها 5 وزارات ومؤسسات حكومية بحرينية.

وقال في تصريح لـ«البيان»: «إنّ الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال رعايته الكريمة لهذه الجائزة، لها بالغ الأثر في تطوير المؤسسات الحكومية وتعزيز مفهوم التنافس في الدول العربية»، مؤكداً أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في التميز المؤسسي الحكومي.

وأكد أن الجائزة تتميز بإسهاماتها الكبيرة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وأضاف: «إنّ هذه الجائزة القيّمة تتماشى أهدافها مع خط مملكة البحرين العام في تحقيق أفضل أداء لحكومتها برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، من حيث تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير الرفاهية لمواطنيها ومقيميها».

وأشار المطوع إلى أن المملكة تسير على أسس التنافسية والعدالة والاستدامة، استناداً إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لأفضل جودة، مما يستهدف التميز في جميع القطاعات سعياً لأفضل حياة ممكنة، ولاقتصاد أقوى وأكثر استدامة.

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