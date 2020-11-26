جائزة التميز الحكومي العربي منصة لتبادل أفضل التجارب والممارسات الناجحة

المصدر: دبي - البيان

تسعى جائزة التميز الحكومي العربي ضمن أهدافها إلى أن تكون منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة والاحتفاء بالجهود المميزة للجهات والأشخاص بهدف التحسين المستمر لأداء الأجهزة الحكومية، فيما تشكل دعوة من دولة الإمارات لجميع البلدان العربية للمشاركة في مسيرة تطوير العمل الحكومي العربي ودعمه بمقومات الابتكار وأنماط التفكير غير التقليدية لتمكينه من دخول المستقبل بقوة وإرادة لإحداث تغييرات جذرية في شكل ومضمون منهجية العمل الحكومي.

الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى:

أفضل وزارة:

وزارة التجارة - المملكة العربية السعودية.

استطاعت الوزارة عبر استراتيجية متعددة المحاور تعزيز البيئة المحفّزة، ما نتج عنه زيادة حركة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تنافسية الأعمال ورفع نسب الصادرات والواردات، وزيــادة إجمالي التبادل التجاري للمملكة بنسبة 20% خلال العام 2018 ليصل إلى 1.612 مليــار ريــال مقارنــة بـ 1.336 مليـار ريـال في العـام 2017. وحرصت الوزارة في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري، حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونياً، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونياً إلى 97%، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.

كما تم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير قرابة 60 تشريعاً، تشمل: أنظمة وتنظيمات ولوائح، أبرزها: «نظام التجارة الإلكترونية، نظام الامتياز التجاري، نظام الشركات المهنية، نظام الرهن التجاري، نظام مكافحة التستر وغيرها».

وأسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري - الذي تشرف عليه الوزارة - وصولاً للمرتبة 38 عالمياً، والمرتبة الـ 3 عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج (يسّر) للتعاملات الإلكترونية.

أفضل مشروع لتطوير القطاع الصحي:

مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من وزارة الصحة - مملكة البحرين.

يهدف المشروع إلى تقنين استخدام المضادات في المستشفيات ومتابعة صرفها عبر نظام إلكتروني، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات توعية في هذا المجال. وحقق المشروع نتائج إيجابية، حيث أسهم في توفير 2.5 مليون دينار بحريني، وتقليل استخدام المضادات في الرعاية الصحية الأولية إلى أكثر من 75%، بالإضافة إلى الفوز بمجموعة من الجوائز المحلية والعلمية في مجال البحوث والممارسات.

أفضل مشروع لتطوير البنية التحتية:

مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية - الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - جمهورية مصر العربية.

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أهم مشاريع البنية التحتية في جمهورية مصر العربية لتوليد الطاقة من خلال إدارة الاستثمار الأجنبي، ويعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط بقدرة 1456 ميجاوات. ساهم المشروع في توفير 11720 فرصة عمل مباشرة، و23440 غير مباشرة في فترة التنفيذ، و6000 بعد التشغيل، وتم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة للمسؤولية المجتمعية. ساهم المشروع في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإصدار قوانين داعمة للاستثمار. كما كان للمشروع تأثير تنموي ومجتمعي في المنطقة من خلال تحويل المدرسة الثانوية للصناعة إلى مدرسة للطاقة الشمسية وإنشاء 600 وحدة صحية. حصل المشروع على جائزة طومسون 2018، وجائزة أفضل مشروع في العالم للبنك الدولي.

أفضل مشروع لتنمية المجتمع:

مشروع الدعم التكميلي «تكافل» من صندوق المعونة الوطنية - المملكة الأردنية الهاشمية.

يعد مشروع الدعم التكميلي «تكافل» من أضخم البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية الهادفة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وخفض مستويات الفقر والبطالة على المستوى الوطني، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 25.000، كما يقوم الصندوق بزيادة تغطية المواطنين بالتأمين الصحي بكل أنواعه من 68% إلى 80%. ووصل عدد الأسر المسجلة في مشروع الدعم أكثر من 300 ألف بنهاية عام 2019.

مشروع «خطوة» للمشاريع المنزلية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - مملكة البحرين.

يسعى مشروع «خطوة» للمشاريع المنزلية إلى توفير سبل الدعم للأسر المنتجة وتوفير كل الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة للأسر والأفراد لبدء مشروعاتهم التجارية من المنزل، حيث ارتفع عدد الأسر المسجلة والحاصلة على الرخص إلى 683 من مجموع الأسر المنتجة المسجلة في المشروع وعددها 1200 أسرة، وفي المقابل ارتفع حجم مبيعات الأسر المستفيدة بين عامي 2011 و2019 بنسبة 34%.

أفضل مشروع لتطوير التعليم:

مشروع منظومة الابتكار من وزارة العمل - سلطنة عمان.

تستهدف منظومة الابتكار من وزارة العمل دعم قطاع التعليم من خلال تطوير منصة إلكترونية لمنظومة الابتكار مرتبطة باستراتيجيات السلطنة في التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والعمل على تطبيقها في (15) كلية، وبمشاركة (45) ألف طالب لتمكين المبتكرين من طلاب الكليات التقنية والمهنية لتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة. وقد تم توفير نظام إلكتروني يقدم خدمات للمستفيدين كهاكاثون البيانات المفتوحة ليصل عدد المستفيدين منه إلى 174 ألف مستفيد، وكذلك توفير برنامج تسريع الابتكار ومختبر الابتكار وحاضنة الأفكار، والتي تضم 104 أفكار تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب بأفكارهم الريادية وتسجيل طلبات الابتكار التي بلغت (63) طلباً.

أفضل مبادرة - تجربة تطويرية:

مبادرة حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة «أفق» من شؤون الجمارك بوزارة الداخلية - مملكة البحرين.

تم إطلاق مشروع «أفق» كمبادرة للجمارك الإلكترونية ليكون أول مشروع جمركي متكامل يربط أكثر من 20 جهة رقابية ومنافذ جمركية ووكلاء وتجار بنافذة واحدة، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ويلبي تطلعات المستثمرين.

كما جرى تنفيذ مبادرة «دربك خضر» لتقليص مدة بقاء الشاحنات للإفراج عن البضائع من 6 أيام إلى 5 ساعات، لتساهم هذه المبادرات في رفع ترتيب المملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحسناً في مؤشر تسهيل ممارسة الأعمال، علاوة على الحصول على شهادة جدارة من منظمة الجمارك العالمية للفريق الوطني لمشروع «أفق» (2016).

خدمة «فرجت» من المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية.

تم إطلاق خدمة «فرجت» من قبل وزير الداخلية في العام 2019، وهي منصة إلكترونية ذات موثوقية عالية تتيح لفاعلي الخير تسديد ديون السجناء المعسرين والموقوفين في القضايا المالية، بحيث تُشكّل المبادرة نهجاً مسؤولاً يعزّز من التلاحم المجتمعي والشعور بالمسؤولية. وأسهمت المبادرة بالإفراج عن نحو 1200 نزيل من جميع الجنسيات، وبلغت قيمة التبرعات قرابة 80 مليون ريال. وخلال الفترة الماضية تفاعل ما يقارب المليون شخص من مختلف الجنسيات مع خدمة «فرجت» التي يتم إضافتها في الوقت الراهن إلى أكثر من 160 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم.

خدمة «الترخيص المتنقل» من مديرية الأمن العام - في المملكة الأردنية الهاشمية

قامت إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمديرية الأمن العام في الأردن بتطبيق تجربة حكومية متميزة «الترخيص المتنقل» لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في عام 2019 وبمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، لمعالجة أكثر من 220 ألف مركبة منتهية في المناطق النائية، وذلك لصعوبة وصولها إلى مراكز الترخيص.

أفضل تطبيق ذكي:

تطبيق/‏‏ خدمة «المستشار العقاري» من صندوق التنمية العقارية - المملكة العربية السعودية.

يختصر هذا التطبيق عبء البحث عن المسكن للمستفيد من خلال الحصول على أفضل خمس توصيات لجهات تمويلية، ما يوفر الوقت والجهد للحصول على التمويل العقاري المناسب من (45) يوماً إلى (5) أيام عمل، وذلك في جميع أرجاء المملكة. ويعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المستفيدين وعرض أفضل خمس توصيات مالية وعقارية مقدمة من الجهات التمويلية وبشكل مباشر، وأسهم التطبيق في تقديم استشارات لأكثر من (300) ألف مستفيد، حيث بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من (400) ألف مستفيد، وبلغ عدد عقود التمويل الموقعة أكثر من (67) ألف عقد، وعدد المستفيدين من التوصيات أكثر من (300) ألف مستفيد، وعدد الموافقات على العروض التمويلية وصلت إلى ما يقارب (40) ألفاً، كما ارتفعت نسبة العقود قبل وبعد إطلاق المستشار العقاري من (19%) إلى (71%).

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تطبيق/‏‏ خدمة تواصل» من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية - مملكة البحرين.

يضم التطبيق (39) جهة حكومية خدمية وتستفيد منه الحكومة والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين، ويمتاز بوجود خاصية (صور لنطور) للإبلاغ عن الأعطال العامة بشكل مباشر في فترة قياسية لا تتعدى (30) ثانية بالربط مع GPS. وبلغ مجموع الحالات المسجلة أكثر من 100 ألف حالة في فترة قياسية ونسبة الالتزام الكلي للاستجابة للأعطال (94%)، مما زاد من تفاعل الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين باستخدام التطبيق.

تطبيق/‏‏ خدمة «أسس شركتك» من وزارة التجارة - المملكة العربية السعودية.

عملت الوزارة على إطلاق هذه الخدمة بعد عمل إعادة لهندسة الإجراءات، حيث أصبح بإمكان العميل تأسيس الشركة إلكترونياً دون الحاجة لتوثيق العقد لدى كاتب العدل أو التعهد بإيداع رأس المال، إضافة إلى إمكانية الدفع الإلكتروني عبر بطاقات «مدى» البنكية، وأصبحت الموافقة على تأسيس الشركة فورياً دون الحاجة لتدقيق الطلب من قبل الوزارة.

كما عملت الوزارة من خلال هذه الخدمة على التكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل لتسجيل المنشآت إلكترونياً، ليتمكّن العميل من الاستفادة من خدمات هذه الجهات فور تأسيس الشركة لدى الوزارة ودون الحاجة لزيارة هذه الجهات. وقد ساهمت هذه الخدمة في تحقيق نقله نوعيّة في ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر «بدء النشاط التجاري» في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب عالمياً، من المرتبة 141 في العام 2019 إلى المرتبة 38 في 2020.

أفضل هيئة أو مؤسسة

هيئة الغذاء والدواء - المملكة العربية السعودية



تتبنى الهيئة استراتيجية متطورة تسعى من خلالها إلى الإسهام في تحقيق ركن أساسي من رؤية المملكة 2030، وذلك بتحقيق الهدف الرامي إلى توفير حياة صحية وآمنة وسليمة غذائياً ودوائياً. وقامت الهيئة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج الفسح عن المنتجات والأدوية السعودية، كما عملت على مراجعة الإجراءات واعتماد السياسات الخاصة بالمتعاملين، وأطلقت برنامج رحلة العميل لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات المناسبة للمتعامل والمستثمر.

أفضل مشروع لتمكين الشباب

مشروع صناعة النخبة من وزارة شؤون الشباب والرياضة - مملكة البحرين

تسعى الوزارة إلى توفير فرص الرعاية للشباب وتمكينهم لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل، ليكون المواطن البحريني الخيار الأول لسوق العمل للفئات العمرية (9 ـ 14سنة) و(15 ـ 29 سنة) من خلال التدريب على يد الاختصاصيين وتحفيزهم للانطلاق بأفكارهم في مجال ريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الإيجابي مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة ومع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.

ومن خلال ذلك المشروع الواعد تم توفير أكثر من 2000 فرصة تدريبية أمام الناشئة والشباب خلال الأعوام السابقة، لنسبة شملت %40 من الشباب البحريني.

أفضل وزير

نالت الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر جائزة أفضل وزير عربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، وذلك لجهودها في تطوير العمل الحكومي التي انعكست من خلال العديد من المبادرات النوعية، حيث قادت كل جهود تطوير خطط التنمية المستدامة (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى)، وأشرفت على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا التنموية 2063، ودعمت إنشاء الصناديق السيادية المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار والتشغيل واستدامة موارد الدولة. كما أظهرت تميزاً في بناء القدرات وتدريب ورفع كفاءة قيادات وموظفي القطاع العام.

وأطلقت الدكتورة هالة حلمي عدداً من المبادرات القومية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل إنشاء صندوق الاستثمار القومي للتعليم لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية في الأماكن الأكثر احتياجاً، وتوفير أنظمة إدارة البيانات الصحية في أكثر من 500 مستشفى، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع التمويل على المشاريع التنموية وتوجيهه للمناطق ذات الأولوية.

ونفذت الدكتورة هالة حلمي عدة مشاريع ذات أثر واضح على الاقتصاد المصري مثل رفع رأس مال بنك الاستثمار القومي من المدخرات القومية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وجذب الاستثمارات لقطاع الصناعات الدوائية، واستحداث آليات فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 % في 2019. بالإضافة لذلك، أطلقت مبادرات تشاركية مبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية مثل تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية بالشراكة مع Visa، ومنصة مبتكرة للإسراع في تسوية المنازعات القضائية، وتوظيف البيانات الضخمة وتحسين شفافية القرارات الحكومية المتعلقة بتوزيع التمويل، وأطلقت تطبيق «شارك» لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية في تقييم الخدمات الحكومية ومتابعة إنجاز المشاريع القومية، بالإضافة إلى دعم وتمكين المرأة والقيادات النسائية من خلال رفع نسبة الإناث في القطاع العام بنسبة %25 منذ 2018.

أفضل محافظ

حقق اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد في جمهورية مصر العربية، العديد من المبادرات والمشاريع النوعية والتنموية في بور سعيد، لتكون أول محافظة تضم أربع مناطق صناعية وتبدأ بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة، وأول محافظة رقمية تطبق منظومة التحول الرقمي على مستوى مصر، وتقدم خدمات بالهواتف الذكية، وأول محافظة تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وأول محافظة خالية من العشوائيات على مستوى الجمهورية، وأول محافظة على مستوى الجمهورية في الاستجابة للشكاوى بنسبة إنجاز 99 %، بالإضافة إلى تحقيق طفرة صناعية في بورسعيد من خلال إنشاء 5 مصانع عملاقة، وتمليك 58 مصنعاً لشباب المحافظة لتوفير بيئة مناسبة لتطوير المشروعات في المستقبل.

أفضل موظف

حقق العقيد الطبيب صلاح الدين إبراهيم الطرابشة - استشاري جراحة القلب - من الخدمات الطبية الملكية بمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب - في المملكة الأردنية الهاشمية، جائزة أفضل موظف حكومي عربي.

الطرابشة، قدم العديد من الإنجازات والمساهمات لتطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق التميز، وفاز بجائزة كلية الجراحين الأمريكية 2019 كأول جراح أردني، وفاز بجائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتميز الأداء الحكومي والشفافية - الموظف الحكومي المتميز فئة الموظف الإداري الفني المتميز (2016 - 2017).

ويتم الرجوع لأبحاث العقيد الطبيب صلاح كمرجع في 6 توصيات دولية، وتستخدم دراساته في علاج المرضى وإجراء العمليات. كما أن له أعمالاً تطوعية كثيرة منها التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون، وإلقاء المحاضرات، وتأهيل الأطباء وتدريبهم، وهو عضو تحرير في 21 مجلة علمية، ونشر 62 بحثاً علمياً.

أفضل موظفة

حققت كل من نهى أحمد السيد خليفة، والتي كانت تشغل مدير المركز التكنولوجي بحي منتزه أول (مصر)، وقت التقديم للجائزة، ومنى محمد سلمان مشعل كباحث رئيس ومستشار لشؤون وقاية النبات في المركز الوطني للبحوث الزراعية (الأردن)، جائزة أفضل موظفة حكومية عربية.

وقدمت نهى خليفة العديد من الإنجازات لتطوير منظومة العمل في المركز، وكان لها دور كبير في إعادة العمل بالمركز خلال فترات المخاطر والطوارئ ووضع خطط واستراتيجيات لضمان استدامة البيانات بالاعتماد على جهودها الذاتية في ظل تحديات الموارد.

كما قامت نهى باستحداث وحدات جديدة تتضمن نظم عمل جديدة في المركز، وتعمل على تقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين في المركز لضمان استمرارية العمل تحت أية ظروف طارئة باستخدام أحدث الطرق واستخدام التقنيات.

بالإضافة لذلك عملت نهى على تطوير آليات للأرشفة الإلكترونية للبيانات والمستندات والرخص، وبما يضمن الحفاظ على استدامة البيانات واستكمال التحول الرقمي لكافة البيانات. هذه الجهود الذاتية التي بذلتها أهلتها للترقي مؤخراً إلى منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية.

29 مشروعاً

إلى ذلك، أعدت منى مشعل 29 مشروعاً بحثياً تطبيقياً لإيجاد حلول لمشكلات زراعية وقائية تواجه القطاع الزراعي، وساهمت في تخفيض مستوى استخدام المبيدات إلى 70% على الحمضيات، مما أدى إلى توفير مادي كبير في هذا الجانب. وتشارك في وضع الاستراتيجيات والتعليمات الفنية التي تخص القطاع الزراعي في الأردن.

تعد منى مشعل أول من أسس علم آفات النخيل، واستطاعت تسجيل 27 آفة حشرية و15 مرضاً يصيب النخيل في الأردن، وهي أول من سجل آفة الرمان في الأردن ووضعت حلولاً لها.

حصلت على العديد من جوائز البحث والباحث المتميز من المركز الوطني 1996 و 1998 و 2002 و 2003 و 2004 و 2005 و 2008، ونالت جائزة الموظف المثالي وجائزة الأسرة المثالية 2008 على مستوى الدول العربية من مهرجان دبي للتسوق.

أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة

حقق المهندس محمد بن أحمد الموكلي - الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية - في المملكة العربية السعودية، جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية. وقد قاد المهندس الموكلي الشركة لتحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات النوعية، بما يشمل زيادة نسبة تغطية المياه والصرف الصحي ورفع مستوى استمرارية الضخ من خلال زيادة ساعات الضخ من 10 ساعات إلى 18 ساعة في اليوم، وتركيب 1.9 مليون عداد ذكي يتم قراءتها عن بُعد، وربط أكثر من 1.3 مليون عداد ذكي بشبكات لاسلكية ومجمعات القراءات عن بُعد، إضافة إلى إطلاق منصة موحدة للخدمات الإلكترونية ورفع عملياتها بنسبة 100% ما نتج عنه انخفاض في نسبة معدل الانتظار 72% وانخفاض في نسبة معدل تقديم الخدمة 46%، علاوة على توحيد 7 أنظمة للفوترة إلى نظام موحد في جميع مناطق المملكة خلال فترة قياسية.

أفضل مدير بلدية في المدن العربية

حصل أحمد عبدالله صالح المنفوحي، على جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية.

وقدم المنفوحي العديد من الإنجازات التي تحققت تحت قيادته لبلدية الكويت، حيث قاد خلال فترة توليه العمل عدداً من المشاريع والمبادرات في إطار تطوير العمل البلدي، منها توحيد الإجراءات في جميع المحافظات وتطوير نظام إلكتروني مركزي يربط البلدية إلكترونياً مع وزارات الدولة المختلفة من خلال الخدمات المشتركة بينها (التجارة، الكهرباء، نيابة التنفيذ الجنائي، إدارة التسجيل العقاري، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للصناعة). كما ساهم مدير بلدية الكويت في تطوير مبادرات لدعم الشباب من خلال مشاريع كبرى مثل مشروع برايح سالم ومشروع إنجاز وتطوير سوق المباركية، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية (بلدية بلا ورق) من خلال استكمال التطوير الذي بدأ أتمتة الأعمال التابعة للقطاعات التابعة للبلدية مثل أتمتة إدارة التنظيم في قطاع التنظيم وأتمتة أعمال قطاع المساحة، وغيرها.

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