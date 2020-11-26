«هيئة تنمية المجتمع» بدبي تكرم موظفيها المشاركين في «نتواصل ونحمي»

المصدر: دبي - البيان

كرمت هيئة تنمية المجتمع في دبي موظفيها المشاركين في «نتواصل ونحمي»، الحملة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي خلال فترة انتشار جائحة كورونا، بهدف حماية ورعاية كبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي وتأمين متطلباتهم أثناء فترة الحجر المنزلي وشارك فيها أكثر من 100 من موظفي الهيئة.

وساهمت الحملة، من خلال جهود فريق عمل متكامل من الموظفين والمتطوعين بالوصول إلى أكثر من 19,489 من كبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي وتسجيل بياناتهم والتعرف على احتياجاتهم، كما تمكنت من توزيع المواد الغذائية ومواد تعقيم وتوفير خدمات الدعم النفسي بمشاركة 14 طبيباً وأخصائياً نفسياً و157 متطوعاً ميدانياً لأكثر من 11,400 من الشريحة المستهدفة.

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن الحملة سلطت الضوء على الجانب الأفضل للأزمات، وبرهنت على أهمية التلاحم بين أفراد المجتمع.

وخلال فعالية التكريم الافتراضي تم استعراض منجزات حملة نتواصل ونحمي، والاستماع إلى مقترحات المشاركين.

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