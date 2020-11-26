أبوظبي تطلق «ائتلاف الأمل» لدعم وصول لقاحات «كوفيد 19» إلى جميع أنحاء العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أبوظبي «ائتلاف الأمل» دعماً للجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس «كوفيد 19» لجميع أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة كمركز لوجستي عالمي مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات التي تتميز بها.

يقدّم الائتلاف الذي يضم جهات رائدة محلياً وعالمياً، حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة بشكلٍ فاعل في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق الائتلاف في أعقاب نجاح الاتحاد للشحن في نقل خمسة ملايين لقاح خلال شهر نوفمبر بإشراف دائرة الصحة أبوظبي والتي تقود «ائتلاف الأمل»، حيث ستشرف على امتثاله التنظيمي وسلسلة خبراته الكاملة والجوانب العلمية.

ويضم الائتلاف كلاً من الاتحاد للشحن وموانئ أبوظبي وشركة رافد، الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية التي أطلقتها «القابضة ADQ» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالإضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية.

وتطوّر الشركة السويسرية الحائزة على جوائز مرموقة، حاويات لوجستية من الجيل التالي مخصصة لقطاع الأدوية، حيث يمكن ضبط درجة حرارتها ومراقبتها عن بعد، وستتعاون مع الائتلاف عبر إنشاء مركز إقليمي للخدمات والتصنيع في أبوظبي.

وحشد «ائتلاف الأمل» خبراته لتوفير الخدمات اللوجستية للتعامل مع أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاحات العالمية التي يتم تطويرها وتصنيعها حالياً، تضم جرعات فردية أو متعددة، وتخزينها في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة في عام 2021، مع زيادة العدد ليصل إلى أكثر من 3 أضعاف العدد الحالي مع نهاية العام المقبل، التي تعد إحدى أكبر السعات التخزينية واللوجستية في العالم والأكبر على صعيد المنطقة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «يعد (ائتلاف الأمل) مثالاً بارزاً على ريادة أبوظبي في مجال توفير الحلول والإمكانيات والقدرات لمساعدة العالم على تجاوز هذه الأزمة الصحية.

توزيع

وسيتم توزيع اللقاحات، التي ستُخزن في مرافق موانئ أبوظبي، على قطاعي الأدوية والرعاية الصحية عن طريق الاتحاد للشحن، نظراً لكونها أول ناقل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية. كما ستعتمد شركة الاتحاد للشحن على شبكتها الواسعة وأسطولها الفعال، ورحلات الطائرات الخاصة لتوفير اللقاحات لمختلف أنحاء العالم.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «ستوظف الاتحاد للشحن خدمتها الرفيعة المتخصصة بالأدوية والرعاية الصحيّة، فارمالايف، الحائزة على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية لتسهيل نقل بضائع الشحن الحساسة لدرجة الحرارة بين درجتي 25 و-80 مئوية».

من جهته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «ينسجم هذا التعاون مع التزامنا بإيجاد أفكار وحلول وفرص مبتكرة تعزز مساهمتنا في تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية».

من جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيسة القطاع الرقمي، موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: « نجاحنا المرتقب في توزيع اللقاح على أوسع نطاقٍ ممكن، سيشكّل محطة بارزة في مسيرتنا. ونلتزم في بوابة المقطع بابتكار وتطوير الحلول الرقمية التي تعزز الشفافية والموثوقية في نظام عمل سلسلة التوريد في المنطقة».

ومن جهته، علق راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لرافد: «ستوفر خبرتنا المتعلقة بخدمات المشتريات المركزية دعماً مهماً للائتلاف، كما سنعمل على الاستفادة من فرص التعاون القائم لتعزيز جهودنا بشكل أفضل لصالح شركائنا العالميين في القطاع العام وقطاع الرعاية الصحية».

وفي معرض تعليقه، قال ريتشارد إتل، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي سيل: «ستؤمن حاوياتنا الهجينة الحماية الكاملة للقاحات التي تمثل عاملاً بالغ الأهمية في مكافحة الفيروس، فضلاً عن تقليل التكاليف التجارية والآثار البيئية على المدى الطويل».

حاويات هجينة

يعتزم «ائتلاف الأمل» نقل اللقاحات باستخدام حاويات سكاي سيل الهجينة، في حين سيتم تأمين حاويات التخزين والنقل من خلال خدمة المراقبة القائمة على إنترنت الأشياء والتي تراقب درجة الحرارة لضمان حماية اللقاحات الحساسة حتى في ظل الظروف القاسية، وتحافظ الحاويات على درجات حرارة ثابتة لمدة 202 ساعة وسطياً (أي ما يعادل 8.4 أيام)، وهي مزودة بإمكانية إعادة الشحن تلقائياً في غرفة التبريد أو شاحنة التبريد، بالاعتماد على العزل الفعال وتكنولوجيا التبريد المتطورة.

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