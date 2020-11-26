«البيئة» تحظر استيراد الطيور الحية الداجنة من الدنمارك

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً بحظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من الدنمارك بناءً على متابعة فرق عمل الوزارة للإخطارات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والتي أوضحت تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في الدنمارك، وبذلك يرتفع عدد القرارات التي أصدرتها الوزارة خلال نوفمبر الجاري إلى 5 قرارات حظر استيراد.

وكانت الوزارة قد أصدرت خلال نوفمبر الجاري 4 قرارات أخرى لحظر الاستيراد، يختص ثلاثة منها بحظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المملكة الهولندية وجمهورية ألمانيا وبعض مقاطعات روسيا، ويختص الرابع بحظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن من بعض مناطق المملكة المتحدة.

وتأتي القرارات في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته، وجهودها لتعزيز الوقاية من دخول الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية إلى الدولة، حيث يتم العمل على مواكبة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الوبائي في دول العالم وخاصة للشركاء التجاريين وحالات انتشار أو تسجيل بؤر مرضية في الحيوانات والطيور في الدول المصدرة للدولة.

وأوضحت الوزارة أنها تطبّق مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول مسببات الأمراض الحيوانية، وتبدأ هذه التدابير بتقييم الوضع الصحي للثروة الحيوانية في دول الاستيراد، استناداً إلى التقارير الدورية المنشورة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاستبيانات حول قدرات الخدمات البيطرية في هذه الدول، وعليه يتم وضع اشتراطات صحية لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وفقاً للمعايير الدولية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بمتابعة تطورات الوضع الصحي والوبائي بالعالم، ومستجدات وتطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات في دول العالم، وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر.

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