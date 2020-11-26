إعلان خطة التحويلات المصاحبة لأعمال هدم أبراج ميناء بلازا في ميناء زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي عن خطة إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى منطقة ميناء زايد وإجراء تحويلات مرورية في المنطقة، والتي تأتي مع انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء زايد والذي يتضمن هدم أبراج ميناء بلازا يوم غد الجمعة.

وسيتم تنفيذ خطة إغلاق والتحويلات المرورية، التي تشمل شارع الميناء وشارع الكورنيش وبعض الطرق الأخرى، تحت إشراف الجهات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء أصحاب العلاقة، وذلك من منطلق الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن لضمان سلامة القاطنين في المنطقة ومستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية.

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