المصدر: دبي - وائل نعيم

حددت بلدية دبي 6 خطوات للتعامل السليم مع مخلفات الشواء، تتمثل في: إشغال، الفحم على الموقد المخصص، وإطفاء النار باستخدام الماء، ثم الانتظار حتى يبرد الفحم، وبعدها يتم وضع الفحم في كيس قمامة منفصل، ثم وضع الكيس بالمكان المخصص للقمامة، وأخيراً اترك المكان نظيفاً.

وقال المهندس عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي لـ«البيان»: قامت البلدية بنشر تعليمات خاصة حول آلية التعامل الصحيح والآمن مع مخلفات الشواء في المناطق البرية، ضمن الإعلان التوعوي الخاص بحملة (صحراؤنا جميلة) تحت شعار «معاً لاستدامة نظافة المناطق الصحراوية»، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الضوابط الرقابية والممارسات هو الحفاظ على سلامة المتنزهين وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للمحافظة على استدامة نظافة المناطق الصحراوية من العبث والضرر الذي قد تحدثه مثل هذه الممارسات وخاصةً مع توجه العديد من أفراد المجتمع لقضاء أوقات ممتعة من خلال رحلات التنزه والتخييم في البر وفي ربوع الصحراء وسط الطبيعة الخلابة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف: يجب عدم إشعال النيران مباشرة على رمال الصحراء، والحرص على استخدام الموقد المخصص لذلك، وهذا تفادياً لإحداث اضرار برمال هذه المواقع الذهبية وتغيير ألوانها في كثير من المواقع إلى اللون الأسود نتيجة ترك بقايا الفحم هناك، وتجنباً لمعاناه عاملي النظافة في تنظيف مثل هذا النوع من المخلفات التي يصعب تجميعها بسرعة، منوهاً بأن كثيراً من الحوادث التي تم رصدها لإضرار أحدثتها مخلفات الفحم غير المنطفئ للمتنزهين والحيوانات والمركبات وعاملي النظافة.

وقال سيفائي: تتم المراقبة من خلال الجولات الميدانية الدورية لأعضاء الجهاز الإشرافي والرقابي وأعضاء المجتمع المحلي (أعضاء الضبطية القضائية) المصرح لهم برصد ومخالفة الجمهور، ويتم تكثيف هذه الجهود الرقابية خلال الإجازات الأسبوعية والرسمية وكذلك من خلال تلقي البلاغات عن طريق مركز الاتصال ونظام البلاغات، وبلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها من بداية الموسم في منتصف شهر أكتوبر الماضي 157 مخالفة.

وتابع: إن الممارسات والسلوكيات غير الصحيحة التي يرتكبها بعض مرتادي المناطق الصحراوية هي سلوكيات تتنافى مع المظهر الحضاري الراقي الذي تتمتع به مدينة دبي، لما يتسبب به ارتكاب هذا النوع من المخالفات من تشويه للمظهر الجمالي لهذه المناطق.

وتابع: على الرغم من الجهود التوعوية والرقابية المستمرة إلا أن البعض لا يلتزم ببنود القانون وهنا نضطر إلى تطبيق إجراءات المخالفة بحق هؤلاء، وفي حال رفض المتعامل التعاون وإظهار بطاقة رخصة المركبة فيتم تحريرها على رقم لوحة المركبة غيابياً.

أمر محلي

وقال سيفائي: ضمن بنود قانون الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع بإمارة دبي، يتم تحرير المخالفات التالية: إشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة غير المسموح بها من البلدية، وقيمتها 500 درهم، ورمي النفايات في الأماكن العامة وقيمتها 500 درهم.

وقال تم البدء بتنفيذ برنامج الزيارات التوعوية الميدانية لمرتادي المناطق البرية في منطقة الروية وبحيرات القدرة، وسيكون هناك برنامج منتظم لهذه الزيارات يشمل كافة المناطق البرية بالإمارة، هذا بالإضافة إلى أنه تم تعزيز التعاون مع شركائنا بالقطاعين الحكومي والخاص من أجل تفعيل دور التوعية من خلال قنواتهم الإعلامية.

وقال، تم التنسيق مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة بجهود التوعية المجتمعية، ونسعى إلى استخدام طائرات بدون طيار (الدرونز) بعمليات التوعية الصوتية للجمهور في المناطق التي يصعب الوصول إليها ولتغطية مساحات كبيرة أيضاً للاستفادة من هذه التقنية في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ونتمنى من مرتادي المواقع الصحراوية وغيرها من مواقع جميلة وسياحية في بلادنا، التحلي بروح المسؤولية المجتمعية والحرص على أن يقوم كل منا بتنظيف مكانه كما يحب أن يراه دائماً قبل المغادرة.

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