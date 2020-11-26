«طرق دبي» تطلق مبادرة تأهيل مدربي سائقيها على الإسعافات الأولية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مبادرة تأهيل وترخيص مدربي السائقين التابعين لها في تقديم دورات تخصصية في الإسعافات الأولية لسائقي قطاعات نقل الركاب باعتبارها شريكاً استراتيجياً لدى الهيئة.

وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في إمارة دبي، إن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين متواصل في المجالات كافة، وتعد الهيئة أحد الداعمين الكبار للمؤسسة في عملها الجليل، الذي يتمحور حول حماية أرواح الناس ورعاية المرضى ما قبل المستشفى وتطبيق مبادئ الطب الطارئ.

ويأتي تخريج هذه الدفعة مواكباً لهذا التنسيق المستمر بين الجانبين، ولا شك أن تأهيل المدربين والسائقين بدورات تخصصية في الإسعافات الأولية يعد داعماً رئيساً لعمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الأساسي ومسانداً للمسعفين وفنيي الطب الطارئ بها، ويهدف إلى إعداد كفاءات داعمة للعمل الإسعافي في الإمارة.

وأكد الدراي أن برنامج الدورة تضمن محاضرات نظرية حول نظام تقديم المساعدة في الحالات الطارئة والمبادئ والحدود العامة للإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تدريبات عملية خاصة بخطوات الأمن والسلامة العامة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة حين وقوع الحوادث، وإسعاف الحروق والنزيف، ومعالجة الجروح البسيطة والكسور والاختناق وإنعاش القلب الرئوي.

وأضاف إن الدورة تضمنت برنامجاً متكاملاً لتدريب وتأهيل مدربي هيئة الطرق والمواصلات دبي على فن التدريب على الإسعافات الأولية وكيفية إيصال المعلومات بما يضمن نقل المعرفة بأسلوب سهل وواضح للسائقين لتمكينهم من تطبيق محتويات الدورة على أرض الواقع بما يضمن سلامة المتعاملين أثناء رحلاتهم اليومية عبر وسائل النقل بإمارة دبي، واختتمت الدورة التدريبية باجتياز المدربين للاختبارات النهائية وحصولهم على شهادات معتمدة من مؤسسة الإسعافات الأولية بدبي بما يتماشى مع تحقيق رؤية الهيئة «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي البرنامج في إطار مبادرات تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بهدف رفع كفاءة مدربي السائقين التابعين للهيئة في مجال الإسعافات الأولية لصقل خبراتهم المكتسبة كمدربين معتمدين من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك لتعزيز ثقافة ومهارات التدريب لديهم وإثراء الخبرة المعرفية بالدورات التدريبية، التي تهدف إلى تحسين أداء السائقين ومهاراتهم للتعامل في الاستجابة بشكل آمن وفعال للإسعافات الأولية في حالات الطوارئ ورفع جاهزيتهم للتدخل السريع والمباشر لتقديم المساعدة للمتضررين في حالات الإصابات بما يسهم في الحفاظ على أرواح الناس ويتماشى مع معايير واشتراطات الإسعافات الأولية في الإمارة.

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