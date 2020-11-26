«دفاع مدني دبي» تتبنى «بلوك تشين» لتسريع التحول الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة،

تستهدف العمل على تعزيز الجهود الخاصة بأتمتة العمليات التجارية، وتبادل البيانات، وتسوية المدفوعات رقمياً، بالإضافة إلى التوافق مع منصة «السجل التجاري الموحد» لجميع المناطق الحرة في الدولة. وسيستفيد كلا الفريقين في إطار هذا التعاون، من محفظة الخدمات والحلول المبتكرة التي توفرها منصة «بلوك تشين إيدج»، وذلك لتسريع وتيرة التحول الرقمي في «دفاع مدني دبي».

وفي معرض حديثه عن الشراكة الجديدة وأهدافها، قال العميد جمال المهيري، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة: «يسعدنا التعاون مع «دو» عبر توقيع هذه الاتفاقية، والتي ستمكننا بفضل الفرص والإمكانات التي توفرها منصة بلوك تشين، من المساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة للحكومة الذكية».

من جانبه، قال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في «دو»: «تنسجم هذه الاتفاقية مع أهدافنا ورؤيتنا والتزامنا المستمر بتوفير الدعم للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

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