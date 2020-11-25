بلدية الشارقة ترخّص 33 ساحة مواقف استثمارية وتجدد ترخيص 155 أخرى في 2020

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إصدار ترخيص إنشاء 33 ساحة مواقف استثمارية جديدة في مناطق مختلفة من المدينة وتجديد ترخيص 155 ساحة أخرى قائمة منذ بداية العام الجاري، استمراراً لجهودها في توفير المواقف النظامية وتعزيز المظهر الجمالي، حيث تهدف البلدية من هذه الساحات توفير المواقف بصورة مستمرة، وإضافة المرونة في اختيار مواقع الوقوف.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن هناك 300 ساحة مواقف استثمارية في مدينة الشارقة مرخصة من قبل البلدية، ويتم الإشراف عليها من قبل إدارة المواقف العامة، تحتوي على ما يقارب 20 ألف موقف، وتوفر للمتعاملين إمكانية الوقوف بها مقابل رسوم سواء بالساعات أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات، بصورة تعزز من المظهر الحضاري، وتسهم في الحفاظ على مركبات المتعاملين من تعرضها لأية أضرار نتيجة الوقوف العشوائي في الساحات الترابية، كما تسهم بتخفيض عدد الساحات الترابية العشوائية.

من جانبه، أوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن ساحات المواقف الاستثمارية يتم ترخيصها من قبل البلدية وفق مجموعة من المعايير والشروط تشمل استيفاء متطلبات التشغيل من قبل الدوائر الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات الأخرى الخاصة بالبلدية كعقد الإيجار المصدق وتهيئة ورصف الساحة وتخطيط المواقف بها بناءً على التصميم الذي تم اعتماده للساحة منذ بداية تقديم الطلب، وتوفير غرفة حراسة بمواصفات موحدة ومعتمدة من قبل البلدية، وإلزام الموظفين بها بارتداء سترة السلامة.

ونوّه أبو غازيين بأنه يتم منح المؤسسة أو المستثمر تصريحاً لممارسة هذا النشاط التجاري وتركيب لوحة إرشادية توضح اسم المنشأة وأعداد المواقف والرسوم، كما تقوم البلدية بحماية هذه المنشآت من عمليات سوء الاستغلال كالوقوف لفترات طويلة دون سداد الرسوم، أو الوقوف الخاطئ أو الصعود فوق الأرصفة للدخول لهذه الساحات، كما تحرص البلدية على حماية حقوق المتعاملين من خلال منع رفع الأسعار.

وقال مدير إدارة المواقف العامة: «انطلاقاً من حرص بلدية مدينة الشارقة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تهيب البلدية بكافة المتعاملين، بعدم استخدام ساحات المواقف الاستثمارية غير المرخصة من البلدية تجنباً لأي عواقب، كون تلك الساحات تخالف النظم المعمول بها، ولا تلتزم بالاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة».

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