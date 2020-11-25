البواردي يوقع مذكرة تفاهم مع جزر القمر حول التعاون في المجال الدفاعي

المصدر: وام

وقع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي يوسف محمد علي مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية المكلف بوزارة الدفاع اليوم عبر الاتصال المرئي مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري.

وأكد معالي البواردي أن توقيع هذه المذكرة يجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة والتزامها في تعزيز أواصر التعاون مع شركائها، حيث تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

من جانبه أكد معالي يوسف محمد على حرص وزارة دفاع جمهورية جزر القمر على تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال المرئي آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ،إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

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