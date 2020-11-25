إطلاق مشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب بـ«نايف»

المصدر: دبي - البيان

أطلق اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، وأحمد عبد الكريم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في بلدية دبي، وتوحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، مشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب بمنطقة نايف، بحضور العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد عارف بوشقر، مدير إدارة أمن المنشآت، والرائد أحمد خليفة المزينة، رئيس قسم الأسواق التجارية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وليلى سهيل، رئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

ورفع اللواء الغيثي وتوحيد عبد الله، الستار عن مُجسم «الباركود» الخاص بتحميل المشروع على الهواتف الذكية، والمتوافر على مداخل سوق الذهب وفي مركزه، ويستطيع من خلاله السياح ومرتادو السوق والوصول إلى كافة المعلومات والخدمات التي يوفرها السوق ومن أبرزها: تسهيل الوصول إلى المحلات التجارية، إلى جانب مساعدة مرتادي السوق في التواصل مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى والبلاغات عبر أرقام التواصل المُخزنة في الباركود.

وأكد اللواء الغيثي أن إطلاق مشروع الاستعلام الذكي في سوق الذهب يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا واستخدام التقنيات الذكية في العمل، ومن منطلق حرص القيادة العامة لشرطة دبي في التحول الذكي والاستفادة من الأنظمة الذكية في دعم العمل في المجال الأمني.

ومن جانبه، أكد توحيد عبد الله، أن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تربطها علاقة قوية جداً مع القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تساهم في توفير الخدمات في سوق الذهب بطريقة ذكية ومُبتكرة، مشيراً إلى أن المجموعة أطلقت منذ 26 عاماً حملتها للمساهمة في أن تكون دبي مدينة الذهب، ومنذ ذلك الوقت تُعد شرطة دبي شريكاً استراتيجياً في هذا المجال الهام.

ومن جانبه، أكد الرائد أحمد خليفة المزينة أن مشروع الاستعلام الذكي المتوفر على شكل سبيكة ذهبية متوفرة على المداخل الـ 3 للسوق وفي أوسطه، يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث التصميم والابتكار وتوافر المعلومات القيّمة التي يحتاجها كل زائر وسائح لمنطقة السوق.

[عقب إطلاق مشروع الاستعلام الذكي | من المصدر ]

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