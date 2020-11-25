طقس غائم وسحب ركامية غداً في الإمارات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وقد تتكون السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.
الخليج العربي: متوسط - مضطرب أحياناً.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند 23:12.والجزر الأول عند الساعة 17:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:33 بحر عمان: متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 20:11 الثاني عند الساعة 07:19..
والجزر الاول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 01:45 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
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