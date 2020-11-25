طقس غائم وسحب ركامية غداً في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وقد تتكون السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب أحياناً.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند 23:12.والجزر الأول عند الساعة 17:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:33 بحر عمان: متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 20:11 الثاني عند الساعة 07:19..

والجزر الاول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 01:45 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

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