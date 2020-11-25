شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50%

المصدر: الفجيرة - البيان

بناءً على توجيهات ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تعلن القيادة العامة لشرطة الفجيرة خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 2 ديسمبر2020م ولغاية 15 يناير 2021م على المخالفات المرورية المسجلة حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020م.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن القرار جاء حرصاً من الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على إسعاد المواطنين والمقيمين بمناسبة عام التسامح ،والذكرى الـ49 لليوم الوطني للدولة.

وقال الكعبي إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في إدخال البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، الأفراد إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.

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