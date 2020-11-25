إعلان قائمة الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، أعلن مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الأولى، وذلك خلال حفل افتراضي شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين من الحكومات العربية.

شهد الحفل تكريم عدد من النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي.

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مجلس أمناء #جائزة_التميز_الحكومي_العربي عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الأولى، وذلك خلال حفل افتراضي شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين من الحكومات العربية pic.twitter.com/mhC8nYQloo — UAEGov (@uaegov) November 25, 2020

وتم الإعلان عن الفائزين في فئة الجوائز الفردية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي وتكريم الأفراد ذوي الأداء المميز والذين استطاعوا ترك أثر كبير وتغيير ايجابي على الجهات التي ينتمون إليها أو على القطاعات التي يعملون بها.

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