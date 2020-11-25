دفاع مدني دبي يبرم شراكة مع دو لتبنّي تقنية بلوك تشين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تستهدف العمل على تعزيز الجهود الخاصة بأتمتة العمليات التجارية، وتبادل البيانات، وتسوية المدفوعات رقمياً بشكل كامل، بالإضافة إلى التوافق مع منصة "السجل التجاري الموحد" لجميع المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيستفيد كلا الفريقين في إطار هذا التعاون، من محفظة الخدمات والحلول المبتكرة التي توفرها منصة بلوك تشين إيدج، والمساهمة في دعم رؤية صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، لجعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم.

وتوفر منصة بلوك تشين إيدج من "دو"، تجارب وحلول رقمية سلسة تضمن قابلية التوسع، وتُمكن الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية من المساهمة في مسيرة الإمارات القائمة على المعرفة، والداعمة لاستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين)، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وفي معرض حديثه عن الشراكة الجديدة وأهدافها، قال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في دو: "تنسجم هذه الاتفاقية مع أهدافنا ورؤيتنا والتزامنا المستمر بتوفير الدعم للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مسيرتها الريادية لضمان نجاحها المستدام، اعتماداً على الحلول والخدمات التي توفرها تقنية بلوك تشين الواعدة. وسنتعاون في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، للمساهمة في تعزيز جهودها الهادفة لتوفير أفضل الخدمات لسكان دبي، والارتقاء بمستوى الحياة لكافة المجتمعات في المدينة. ونعتقد بأن هذا التعاون سيكتسب أهمية استثنائية، نظراً لدوره الحيوي في إثراء ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبه، قال العميد جمال المهيري، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة: "يسعدنا التعاون مع "دو" عبر توقيع هذه الاتفاقية، والتي ستمكننا بفضل الفرص والإمكانات التي توفرها منصة بلوك تشين، من المساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة للحكومة الذكية، عبر تبني منهجيات متقدمة لتعزيز الكفاءات الحكومية، وجعل دبي مدينة أكثر سعادة وذكاء وتمكيناً رقمياً. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الاقتصاد الذكي على المستوى العالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة".

وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية استثنائية كونها تساهم في تحقيق رؤية "دو" لتصبح الشريك الموثوق به للهيئات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر التعاون مجموعة واسعة من الفرص والإمكانات، للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بما في ذلك تعزيز الكفاءة لناحية خفض النفقات مقارنة بحلول البرمجيات التقليدية، فضلاً عن دور تقنية بلوك تشين في تحسين المرونة بفضل مزايا البنية الهجينة، وإثراء تجربة العملاء بشكل عام. وسيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز ريادة الإدارة العامة للدفاع المدني، لتكون من أوائل الجهات الحكومية التي تتبنى هذه المنظومة المتقدمة والمتميزة بعملياتها الرقمية دون تماس بشكل كامل.

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