الطوارئ والأزمات توضح الإجراءات الخاصة بالمشاركين في تجارب لقاح كورونا

المصدر: وام

أوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات الخاصة بالمشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد19، والمشاركين في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ.

تبدأ الإجراءات للمشاركين في تجارب اللقاح بعد حصولهم على الجرعة الأولى، وللمشاركين في التطعيم الوطني بعد اليوم الـ 28 من حصولهم على الجرعة الثانية.

يُميز المشاركون في تجارب اللقاح بنجمة ذهبية في تطبيق الحصن، التي تعفيهم من إجراء فحص للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ومن نظام الحجر الصحي المطبق وفحوصات مسحة الأنف PCR في اليومين الرابع والثامن في حالة السفر وبعد وصولهم إلى الدولة.

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