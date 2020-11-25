محمد الجابر يقدم أوراق اعتماده سفيرا للإمارات لدى روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الدكتور محمد أحمد الجابر أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية.

ووجه السفير كل الشكر للقيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ثقتها بمنحه الفرصة في تمثيل الدولة في روسيا الصديقة، وأيضاً كل الشكر لروسيا الاتحادية رئيساً وحكومةً وشعباً على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وقال:

الشعب الروسي المحترم،

اليوم قمت بتسليم أوراق اعتمادي سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة الامارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية لفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين.

كل الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية رئيسا، حكومةً، وشعباً، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وعلى ثقة القيادة الرشيدة في دولة الامارات العربية المتحدة ومنحي هذه الفرصة في تمثيل دولة الامارات في روسيا الصديقة.

سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن الظن وسأساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الامارات وروسيا.

تربط الامارات وروسيا علاقات وطيدة التي تتطور ديناميكياً بفضل العلاقة الاخوية بين قيادتي البلدين.

وترى الامارات روسيا شريك استراتيجي هام، وآمل بأن ألقى الدعم من حكومة وشعب روسيا الصديق في أدائي لمهامي، والتي ستخدم مصلحة البلدين الصديقين.

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