بدء الإجراءات التنفيذية لقرار العفو

المصدر: أبوظبي- البيان

بدأت النيابة العامة في أبوظبي، بشكل فوري، الإجراءات التنفيذية لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 628 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يضمن سرعة لّم شمل المستفيدين من المكرمة، مع عائلاتهم، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 49 لاتحاد إماراتنا الحبيبة.

وأعرب المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، عن عظيم تقديره لمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أنها لفتة تجسد الروح الإنسانية النبيلة لدى سموه، وتجسد حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع، أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة، ويسعون لمستقبل أفضل.

وقال إن هذه المبادرة الكريمة، سترسخ في نفوس المفرج عنهم آثاراً إيجابية، تفتح لهم أبواب التفاؤل بالمستقبل، وتخلق فيهم دافعاً لتقويم سلوكهم، والعودة إلى سواء السبيل، بالإضافة إلى ما تشكله من حافز لغيرهم من النزلاء، للاقتداء بهم.

كما رفع المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أسمى آيات الشكر، إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا العطاء الأبوي، الذي شمل به أبناء شعبه، والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة.

وطالب عائلات المشمولين بالعفو، باحتضان أبنائهم واستيعابهم، لمساعدتهم على إعادة التأقلم مع المجتمع، والعودة بإيجابية وانفتاح إلى الحياة، مشيراً إلى دور الأسرة المحوري في مساعدة هذه الفئة، على معاودة الاندماج في المجتمع.

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