2.4 مليون زائر لـ«برواز دبي» منذ افتتاحه في 2018

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت بلدية دبي أن عدد زوار «برواز دبي» منذ افتتاحه حتى الآن بلغ مليونين و410 آلاف و895 زائراً.

ويُعد «برواز دبي» واحداً من أحدث المعالم الثقافية والترفيهية على مستوى الدولة، ويُشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر.

ويتميز البرواز بإطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبلٍ زاهر، وتم افتتاح «برواز دبي» في يناير 2018.

تجربة الزوار

وتضم رحلة الزوار في «برواز دبي»، 3 تجارب مميزة صُممت خصيصاً لتعبر عن ماضي إمارة دبي وحاضرها ومستقبلها.

وتبدأ الرحلة بتقديم نبذةٍ عن المشروع المبتكر، ثم ينطلق الزوار لمشاهدة «معرض دبي القديمة» الذي يستخدم المؤثرات السمعية والبصرية والحسية ليحكي قصة التطور المتسارع الذي شهدته المدينة وكيف تحولت من قريةٍ للصيد إلى مدينة عصريةٍ مزدهرة، كما يعرض صوراً مدهشة من التراث الإماراتي.

وبفضل الشاشات ثلاثية الأبعاد والمؤثرات الخاصة، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربةٍ أكثر واقعية تعرض صور «دبي القديمة» والأصوات والكلمات والأهازيج التي كانت تُسمع آنذاك وعبق روائحها وكأنها أمامهم الآن، وذلك عبر استخدام تقنية الهولوجرام.

المصعد السريع

وينطلق الضيوف بعد ذلك إلى المصعد السريع ذي الواجهة الزجاجية ليحملهم إلى الجسر العلوي من البرواز، وهو منصة مرتفعة تقدم للزوار إطلالات بانورامية لا مثيل لها على جميع أنحاء المدينة ليستمتعوا بمشاهدتها من علو 150 متراً. و

يشاهد الزوار أحياء دبي القديمة التي تضم مناطق: «ديرة وأم هرير والكرامة» على الجانب الشمالي، وأما على الجانب الجنوبي فيشاهد الزوار في الوقت نفسه ناطحات السحاب الشاهقة التي تقف شامخةً في وسط مدينة دبي الحديثة. وتضم منصة الجسر العلوي الواسعة والمطلة على دبي القديمة والحديثة مزايا مبتكرة مثل شاشات الواقع المعزز التي تسمح للضيوف بالتعرف على أبرز معالم المدينة المتنوعة.

إجراءات احترازية

وضعت بلدية دبي إجراءات احترازية لجميع زوار البرواز تتمثل في، ارتداء مستلزمات الحماية الشخصية من الكمامات والقفازات، ويتم فحص درجة حرارة الزائر من خلال نقطتين «بوابة 4 ومنطقة الاستقبال»، وتم توفير معقمات للأيدي في جميع أقسام المرفق، وتطبيق التباعد الجسدي، وتعقيم المرفق بشكل مستمر وعلى مدار اليوم باستخدام أحدث المعدات والمعقمات المطابقة لشروط بلدية دبي.

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