«سقيا الإمارات» تفتح باب التسجيل لـ«جائزة محمد بن راشد للمياه»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه.

وتم توسيع نطاق الجائزة لتشمل تقنيات جديدة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، كما أضافت المؤسسة جائزة الحلول المبتكرة للأزمات إلى فئات الجائزة الثلاث السابقة: جائزة المشاريع المبتكرة جائزة الابتكارات الفردية جائزة الابتكار في البحث والتطوير، لتشجيع عدد أكبر من المؤسسات البحثية والأفراد للمشاركة في الجائزة.

وتبلغ قيمة جائزة الحلول المبتكرة للأزمات 20,000 دولار أمريكي، مخصصة للشركات الصغيرة ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية، بهدف تشجيعها على ابتكار مشاريع يمكن تنفيذها ميدانياً في حالات الطوارئ، على أن يثبت المشروع قدرته على مساعدة 1,000 شخص محتاج على الأقل من خلال توفير المياه لهم أثناء المراحل الأولى الحرجة من تقديم المساعدات الإنسانية، ولا تشترط الجائزة اعتماد المشروع على استخدام الطاقة المتجددة، لكن الأفضلية ستكون للمشاريع المعتمدة على الطاقة المتجددة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات» إلى أن توسيع نطاق الجائزة وإضافة فئة جديدة يأتي في إطار التزام المؤسسة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنسية.

كما تعزز الخطوة الجديدة النجاح اللافت الذي حققته الجائزة، حيث شهدت الدورتان الأولى والثانية إقبالاً كبيراً من المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن باب التسجيل في الجائزة مفتوح حتى 30 أبريل 2021 عبر الموقع الإلكتروني

https://www.suqia.ae/en/awards

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