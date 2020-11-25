عبدالله بن زايد: علاقات متميزة تجمع الإمارات وسلوفاكيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيفان كورتشوك وزير خارجية سلوفاكيا، بحضور ياروسلاف ناد وزير الدفاع السلوفاكي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإيفان كورتشوك والوفد المرافق له، مشدداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وسلوفاكيا والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والدفاعية.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث سموه وإيفان كورتشوك تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وأهمية التعاون بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية ودعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره.

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