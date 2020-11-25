الحجرف يدشن «مساحات إبداعية لتمكين الشباب الخليجي» غداً

المصدر: أبوظبي - وام

يستكمل مركز الشباب العربي الاستعدادات النهائية لتدشين مساحات إبداعية في مقر مركز الشباب العربي بالشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة أبوظبي، غداً من قِبل الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسفراء دول المجلس لدى الدولة ووفد من قيادات الأمانة العامة للمجلس، والممثل المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة.

وستمثل المساحات الإبداعية الجديدة ضمن مرافق مركز الشباب العربي منصة إطلاق لبرامج ومبادرات وأنشطة مشتركة بين مركز الشباب العربي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تمكّن الشباب الخليجي وتعزز مهاراته وتصقل خبراته، وتتيح له الفرص لتحقيق ذاته وتطوير قدراتها وقيادة قطاعات التنمية في مجتمعات المنطقة.

رؤية

ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي بزيارة الدكتور نايف الحجرف المرتقبة، وقالت إنها تترجم رؤية الأمانة العامة وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون بدعم وتمكين وإشراك الشباب كأولوية لبناء الأوطان ومواصلة جهود التنمية عبر الاستثمار في طاقة الشباب.

وأضافت معاليها: «إن افتتاح قاعة المجلس غداً سيكون بمثابة ولادة منارة خليجية تعمل من قلب أبوظبي لخدمة الشباب الخليجي والعربي في مختلف مجالات العمل الشبابي، وستكون امتداداً لبرامج المجلس في الإمارات، كما ستتكامل خطتها التشغيلية مع خطط وبرامج ومبادرات مركز الشباب العربي».

من ناحيته، قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، ستشكل هذه المساحة ضمن مرافق مركز الشباب العربي نقطة انطلاق لمبادرات وبرامج مبتكرة ومتخصصة تلامس أولويات شباب المنطقة وتؤهلهم للعب دور ريادي في صناعة المستقبل الذي تتطلع إليه مجتمعاتهم.

وتقام فعالية التدشين الرسمي لمرافق المساحات الدائمة لمجلس التعاون بمقر مركز الشباب العربي في العاصمة أبوظبي، وسيتخللها توقيع اتفاقية الشراكة بين المركز والمجلس، إضافة لإطلاق منصة رقمية مشتركة لتفعيل البرامج المشتركة، بجانب تنظيم حلقة شبابية حوارية بحضور معالي الأمين العام والسفراء وقيادة مركز الشباب العربي، وبمشاركة مجموعة من الشباب الخليجي المقيم في الإمارات.

إشادة

وكان الأمين العام لمجلس التعاون قد أشاد، خلال الاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الإمارات، بجهود مركز الشباب العربي وبمبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، بتخصيص قاعة دائمة للمجلس في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي الذي يستهدف خدمة وتمكين الشباب الخليجي والعربي.

كما يضم وفد مجلس التعاون المشارك كلاً من خليفة سالم العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وخالد بن إبراهيم آل الشيخ، مدير عام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض إكسبو دبي، وأيمن عبد الله المهنا، مستشار الأمين العام المشرف العام على شؤون المراسم، ووليد فرحان الفرحان، مدير إدارة الشباب قطاع شؤون الشباب والبيئة، ووليد فهد الحمود، مدير إدارة البيئة.

إضافة

قال سعيد النظري: إن اتفاقية الشراكة التي سيتم توقيعها خلال الفعالية ستشكل إضافة نوعية لمسارات العمل المشترك وفق تطلعات الشباب الخليجي والعربي وتعزيز إسهاماتهم لقيادة مسارات التنمية للمستقبل.

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