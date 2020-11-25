هيئة تنمية المجتمع تعيد افتتاح مراكز أصحاب الهمم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، عن إعادة افتتاح مراكز أصحاب الهمم للعمل بطاقة استيعابية كاملة واستئناف الحصص الدراسية في الفصول بعد استيفاء جميع الإجراءات والمعايير المحددة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمسؤولي الهيئة برئاسة الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة لمركز دبي للرعاية الخاصة (DCSN) للتأكد من جاهزية المركز وإعلان استئناف الحصص الدراسية فيه بعد التوقف الذي فرضه انتشار جائحة كورونا.

تجهيز

وكشفت الهيئة أن عشرة من مراكز تأهيل أصحاب الهمم قد استكملت الإجراءات وقامت بتجهيز منشآتها لتقديم الخدمة في الفصول الدراسية، بما يتوافق مع المعايير الحكومية في هذا الشأن، وحصل خمسة منها على تصريح استئناف العودة الكاملة لتقديم الخدمات في الفصول الدراسية، وتقوم المراكز الأخرى بتعزيز إجراءاتها الاحترازية لتلبية المتطلبات والقدرة على إعادة الفتح بالشكل المطلوب، وبينت أنها ستواصل الرقابة على المراكز لضمان السلامة.

سلامة

وكانت هيئة تنمية المجتمع قد أجرت بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي فحص (كوفيد 19) بشكل مجاني في مقر مركز دبي للرعاية الخاصة، وأجرى الفحص 314 شخصاً من العاملين في مراكز أصحاب الهمم التي لديها مرافق مؤهلة لعودة الحصص الدراسية وفق الإجراءات، وذلك لضمان سلامتهم قبل إعادة افتتاح المراكز.

كما تعاونت الهيئة مع بلدية دبي في عملية التفتيش على معايير السلامة في المراكز لضمان استيفائها لكافة الشروط الموصى بها في بروتوكول إعادة الافتتاح الذي أقرته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال الدكتور عمر المثنى: تولي هيئة تنمية المجتمع أهمية عالية لسلامة الأطفال والمجتمع، ولحمايتهم وضمان سلامتهم عمل فريقنا على وضع وتطوير البروتوكولات، كما قام بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث لاعتماد وثيقة البروتوكولات لاستئناف تقديم الخدمات في الفصول الدراسية.

تدابير

أكد الدكتور عمر المثنى أن هيئة تنمية المجتمع أخذت زمام المبادرة لضمان تنفيذ جميع التدابير الاحترازية والسلامة في جميع المراكز ذات الصلة، وضمان اتباع المواصفات والمعايير الخاصة ببروتوكولات إعادة فتح المدارس في دبي، كما تم توفير الدعم اللازم لضمان تطبيق المراكز للإجراءات اللازمة.

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