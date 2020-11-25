تعاون بين «طرق دبي» و«شرف» في حقوق تسمية محطات المترو

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع مجموعة «شرف» اتفاقية يتم بموجبها منح حقوق تسمية محطة مترو «الفهيدي» سابقاً لمجموعة «شرف» ليصبح الاسم الجديد للمحطة محطة مترو «شرف دي جي». ووقّع الاتفاقية عن الهيئة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، ووقعها عن مجموعة «شرف»، اللواء «م» شرف الدين شرف الهاشمي، نائب الرئيس للمجموعة.

وقال عبدالمحسن إبراهيم يونس: «يسعدنا الدخول مرة أخرى في شراكة إستراتيجية مع مجموعة شرف، وهي مجموعة تتمتع بسمعتها الطيبة في جميع أنحاء الدولة بفضل المنتجات التي تقدمها».

وأضاف عبدالمحسن: «تعتبر حقوق تسمية محطات المترو فرصة استثمارية رائعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بما تقدّمه هذه المبادرة من فرص للمستثمرين لإبراز علاماتهم التجارية في مدينة نابضة بالحياة، مثل دبي وما تمثله من أهمية بالغة بكونها مركزاً استثمارياً وخدمياً ومالياً وسياحياً عالمياً مرموقاً».

وستتيح المبادرة للمستثمرين أن يكونوا شركاء استراتيجيين لجهة حكومية حققت إنجازات مهمة وحيوية في مجال المواصلات العامة ومشاريع البنى التحتية في زمن قياسي، جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ومن إمارة دبي على وجه الخصوص محوراً عالمياً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال والسائحين من جميع أنحاء العالم.

وبدوره قال إبراهيم شرف الهاشمي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة شرف»: «انطلاقاً من حرص «مجموعة شرف» على استمرار التعاون المشترك مع «طرق دبي» منذ انطلاق مترو دبي قبل 11 عاماً، نتشرف بمواصلة الشراكة مع الهيئة من خلال إعادة تسمية محطة مترو الفهيدي إلى محطة شرف دي جي».

وبدوره، أكد اللواء «م» شرف الدين شرف الهاشمي، نائب رئيس المجموعة «أن مترو دبي أصبح رائداً في مجال أنظمة النقل الجماعي في المنطقة ويعد الشريان الرئيس لنقل ملايين الركاب في دبي بالإضافة إلى دوره التكاملي مع وسائل النقل الجماعي الأخرى».

ومن جهته، أكّد حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعيد كذلك تسمية 4 من محطات مترو دبي وهي: بنك أبوظبي الأول لتصبح «أم الشيف» و«نور بنك» لتصبح «الصفا»، و«داماك» لتصبح «مرسى دبي» ونخيل لتصبح محطة «الخيل» وذلك في خطوة ضمن إطار استراتيجية إعادة هيكلة حقوق التسمية.

خطة

وقال المطوّع: «لقد وضعت الهيئة خطة بدأت أمس، 25 نوفمبر 2020 وتستمر حتى الأسبوع الأول من فبراير 2021 للانتهاء من عملية تغيير أسماء المحطات المذكورة ومن خلال تغيير أسمائها على اللوحات الخارجية وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية لمنظومة المواصلات العامة».

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