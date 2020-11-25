«تريندز» يكشف فعاليات منتدى «الاتجاهات المستقبلية: العالم في 2071»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، عن فعاليات منتدى «الاتجاهات المستقبلية: العالم في عام 2071»، الذي يستشرف مسارات التحول في العالم خلال الخمسين عاماً المقبلة في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية، وكيفية الاستعداد المسبق لها من جانب الحكومات المختلفة.

وتتضمن فعاليات هذا المنتدى عشر ندوات رئيسية تناقش آفاق التطورات المحتملة في العالم خلال العقود الخمسة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، المدير العام للمركز أن تخصيص فعاليات هذا المنتدى لاستشراف المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة يأتي من منطلق الإدراك بأهمية الدراسات المستقبلية التي باتت تخصصاً نوعياً دقيقاً يستأثر باهتمام مراكز البحوث والدراسات والتفكير في العالم، خاصة في ظل حركة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات كافة، وتلقي بظلالها على دول العالم جميعها، ما يتطلب تحليلها واستقراء آفاقها المستقبلية.

بدوره، أوضح أحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي، المستشار العلمي لـ«مركز تريندز» أن الفعاليات سيتم عقدها على مدار عام 2021 بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في العالم، لمناقشة آفاق التحولات المستقبلية في المجالات المختلفة.

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