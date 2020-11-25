«محمد بن راشد للإسكان» تطلق مبادرة «الصيانة الموحدة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مبادرة الصيانة الموحدة للمستفيدين، من منح الصيانة والإضافة «حالات الفزعة وكبار المواطنين و أصحاب الهمم»، والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد، من خلال تقليص الإجراءات الإدارية الطويلة في المناقصات، لضمان قيمة مضافة لإسعاد المتعاملين، وذلك عن طريق تسريع وتسهيل إجراءات اختيار المقاول، وإبرام تعاقدات مباشرة مع مقاولين مؤهلين، لتنفيذ أعمال الصيانة والإضافة.

وقال محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة: «إن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات إسكانية تتوافق مع متطلبات المواطنين».

لافتاً إلى أن المؤسسة ستمضي قدماً نحو تحقيق مبادرات إسكانية رائدة، تسهم في إسعاد المواطنين، وتسهل عليهم إنجاز معاملاتهم، من خلال عدد من الحلول والاستراتيجيات التي تلبي طموحات المواطنين، وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وأوضح المري: «إن المؤسسة قامت بإطلاق مبادرة الصيانة الموحدة للمستفيدين من منح الصيانة والإضافة «حالات الفزعة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم»، لتقديم خدمات الصيانة والإضافة عن طريق مقاولين معتمدين، مع تثبيت بنود الأعمال والأسعار، لأغراض تنفيذ هذه الأعمال بأقل كلفة ممكنة، وضمان قيمة مضافة للمتعاملين، من خلال توفير أسعار تنافسية للمواد من مقاولي الباطن، بالإضافة إلى تقديم الإشراف والرقابة الفنية من قبل مهندسي المؤسسة، لضمان جودة الأعمال، وتنفيذها في الوقت المحدد لها».

ولفت إلى أن المبادرة تتلخص في تقديم خدمات الصيانة والإضافة لمساكن المواطنين المستفيدين من منح الصيانة والإضافة، حيث تم الاتفاق مع مقاولين معتمدين، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع 3 شركات في الوقت الحالي، مع إمكانية زيادة هذا العدد، لمن يرغب من شركات المقاولات والصيانة، بعد تأهيلهم والاتفاق معهم على بنود الأعمال بأسعار ثابتة غير متغيرة طول فترة الاتفاقية، على اعتبار أن المؤسسة قامت بتثبيت هذه الأسعار مسبقاً، من خلال لجنة مختصة، شكلت لهذا الغرض، وذلك لضمان تقديم الخدمة بذات الجودة والتكلفة، بشكل متكافئ لجميع المستفيدين.

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