20 % ارتفاع أسعار الأسماك في دبي بسبب تقلبات الطقس

المصدر: (دبي- سعيد الوشاحي)

شهدت أسعار الأسماك في دبي، ارتفاعاً بنسبة 15 إلى 20 %، بسبب الأحوال الجوية، حيث توقف عدد من الصيادين عن ارتياد البحر، ما نتج عنه ارتفاع في أسعار بعض الأسماك المحلية، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم عودة الأسعار مطلع الأسبوع المقبل، إلى أسعارها الطبيعة، مع عودة استقرار الطقس، وذلك بحسب مؤشرات المركز الوطني للأرصاد.

وقال عمير الرميثي مدير جمعية الصيادين في دبي: «إن الجمعية والصيادين، يتابعون باستمرار حالة الطقس، التي تشهد حالياً فترة انتقالية، وهبوب رياح الشمال، التي تتسبب في ارتفاع الأمواج، وبالتالي، صعوبة ارتياد البحر، مشيراً إلى أن الجمعية والمركز الوطني للأرصاد وخفر السواحل، يقومون بنشر التعليمات على الصيادين، بأهمية عدم ارتياد البحر خلال فترة اضطرابه، حفاظاً على أرواح الصيادين».

وأوضح أن الأنواع التي شهدت ارتفاعاً، هي: الشعري والصافي والخباط والهامور، وتعد من هذه الأنواع من الأسماك المحلية التي يفضلها المواطنون والمقيمون، على حد سواء، وأما في ما يتعلق بالأسماك المستوردة والمنتجة في مزراع الدولة، فحافظت على استقرار أسعارها، بسبب توفرها بكميات كبيرة.

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