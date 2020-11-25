«التقنية العليا» تخرّج 941 من قادة الجيل الرابع في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

احتفلت كليات التقنية العليا «افتراضياً» بتخريج 941 خريجاً وخريجة على مستوى فرعيها بإمارة الشارقة، حيث وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، كلمة للخريجين بهذه المناسبة وبحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين وأولياء أمورهم.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخريجين والخريجات مؤكداً أن تخرجهم هو مناسبة هامة للتعبير عن اعتزازهم بإنجازات الكليات والنظر إلى المستقبل بثقة واطمئنان، مضيفاً معاليه أن هذا الاحتفال فرصة لنعبر فيها عن الاعتزاز بما تمثله كليات التقنية العليا من تميز ونجاح يتجسد بكل وضوح في برامجها المتطورة واستجابتها الواعية والمتكاملة لاحتياجات الطالب والمجتمع، وعلاقاتها القوية مع مواقع العمل والأهم من ذلك جودة خريجيها وما يقومون به من إسهامات مبتكرة وإنجازات مهمة في كافة ربوع الدولة.

كما هنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي، الخريجين والخريجات من كليات التقنية بالشارقة «قادة الجيل الرابع»، معلناً باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن 941 خريجاً وخريجة من دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بالشارقة، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق، متمنياً لهم التوفيق في عملهم وخدمة وطنهم. وأدى الخريجون والخريجات قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، وعبروا في كلماتهم عن شكرهم وتقديرهم لكل من دعم نجاحهم وتميزهم.

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