عبد الرحمن العور: جائحة «كوفيد 19» سرّعت التحول الرقمي عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن جائحة «كوفيد 19» فرضت العديد من التحديات على المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم، وكان لها تأثيرات مباشرة على طريقة عملها وآلية تقديم خدماتها، لافتاً إلى أن الجائحة كان لها بعض الإيجابيات، لعل أبرزها تسريع جهود الدول والمؤسسات على صعيد التحول الرقمي، وتقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية والذكية.

جاءت تأكيداته خلال كلمته في مؤتمر «تحفيز الطاقات في أماكن العمل المستقبلية»، الذي عقدته جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية SHRM، افتراضياً وسلط الضوء على قضايا متعلقة بالموارد البشرية، وتأثير الجائحة على طريقة عمل الحكومات، والدور المتنامي للتكنولوجيا.

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