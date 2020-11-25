نصف مليار درهم تمت تسويتها ودياً في مركز شرطة نايف

دبي ـ شيرين فاروق

أكد العميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف أنه تم تسجيل 5806 بلاغات شيكات خلال 9 أشهر من العام الجاري، بقيمة مليار و243 مليوناً و799 ألف درهم، حيث تم تسوية 615 بلاغاً بقيمة 515 مليون درهم أي ما يزيد على نصف مليار درهم. وبين أنه تم تسجيل 6940 بلاغاً، فيما سجلت البلاغات المقلقة 71 بلاغاً، وسُجلت قضيتان مجهولتان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتم تسجيل 10 آلاف و219 مخالفة للإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة «كوفيد 19» ومنها عدم ارتداء الكمامة وعدم المحافظة على مسافة التباعد، منوهاً إلى أنه تم تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية وصفر جرائم قتل في منطقة الاختصاص.

التحليل الأمني

وقال العميد تهلك لـ«البيان» إن مركز شرطة نايف قام بعمل مشرع يعتبر الأول من نوعه أطلق عليه «التحليل الأمني» والذي يقوم على تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل الجرائم بغرض توقعها والتنبؤ بها والحد منها، وذلك عبر المعطيات التي يتم تغذية البرنامج بها مثل وقت وقوع الجريمة وطريقتها وأسلوب منفذها وجنسيته والآلة أو الوسيلة التي تم استخدامها، والاعتماد على سلوك الأفراد إضافة إلى تحليل الظروف الاقتصادية التي قد تحدث جرائم اللحظة أو الصدفة مثل أزمة «كوفيد 19». ولفت مدير مركز شرطة نايف إلى أنه تم ضبط 3237 دراجة هوائية مخالفة في منطقة الاختصاص خلال 9 أشهر، كما تم تحرير 288 مخالفة عبور مشاة، وبلغت الحملات التوعوية المختلفة 15 حملة، فيما تم نقل 26 سيارة مهجورة إلى الحجز التابع لشرطة دبي.

3700

وكشف العميد الدكتور طارق تهلك أنه تم ضبط 3700 متهم في كافة القضايا المسجلة بالتعاون مع مختلف الإدارات وأجهزة الشرطة في الدولة وعبر برنامج «الفرق الأمنية» أو ما يطلق عليه «بوصلة نايف». ومن ضمن المطلوبين المضبوطين آسيوي مطالب بـ48 مليون درهم عبر 28 بلاغاً حررت ضده، وآخر مطالب بـ29 مليون درهم نظير معاملات تجارية.

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