«صحة» تدعم أبناء الإمارات ليكونوا قادة في الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم شركة «صحة»، التي تعد أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات، مختلف أنواع الدعم لأبناء الإمارات، لتطويرهم وتأهيلهم ليكونوا قادة متميزين في مجال الرعاية الصحية.

ومن بنات الإمارات التي قدمت لهن «صحة» الدعم المستمر، الدكتورة فايزة سيف اليافعي، المدير التنفيذي للجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الرحبة واستشاري وطبيب أسرة.

وقالت اليافعي إنها بدأت العمل في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، منذ تأسيسها عام 2006، بعد أن أتمت برنامج الإقامة في طب الأسرة في شركة «صحة».. موضحة أنها عملت كاختصاصي طب أسرة في عيادة البطين بأبوظبي عام 2010، وأصبحت فيما بعد مدير وحدة إدارة العقود في مستشفى الكورنيش، وكان دورها التنسيق بين «صحة»، ومجموعة جونز هوبكنز، التي كانت تدير المستشفى في الفترة من 2009 إلى 2012.. لافتة إلى أن من أبرز من عملت معهم، الدكتورة مريم المزروعي، التي كانت تشغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس التنفيذي للجودة في المستشفىن والتي شجعتها على ممارسة مهنة جودة الرعاية الصحية وفي عام 2013، انتقلت للعمل في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لـ «صحة» مديراً للجودة.

حرص

وأكدت حرص شركة «صحة» على تطوير أبناء الإمارات، وتأهيلهم ليكونوا قادة في القطاع الصحي، فخلال مسيرتها العملية مع «صحة»، أتيحت لها العديد من الفرص لتطوير مهاراتها ومواصلة تعليمها، ومنها حصولها على درجة الماجستير في إدارة المستشفيات، وقدمت «صحة» لها الدعم الكامل للحصول على عدة دبلومات في القيادة، مثل انسياد، وابتعثتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في ورش عمل، بالتعاون مع جونز هوبكنز.

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