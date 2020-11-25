22083 منتجاً خضعت لتفتيش «أبوظبي للجودة» خلال 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد المهندس عبدالله اليزيدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس نفذ زيارات ميدانية للأسواق والمراكز التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بهدف التأكد من سلامة المنتجات والموازين القانونية المستخدمة والمتداولة في أبوظبي وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق عدالة الأسواق وشمل التفتيش 22083 منتجاً متنوعاً في أسواق الإمارة كما شملت الجولات التحقق من 2660 أداة قياس قانونية وفحص 6260 سلعة من العبوات المعبأة و200 منتج من المصانع والموردين و53 منتجاً من المنتجات المتداولة.

وقال:«إن الأرقام والنتائج تظهر بوضوح نجاح استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي لتدعم بدورها نمو القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة وتساهم في ضمان سلامة المنتجات وتعزز من حماية المستهلك وتحقق عدالة الأسواق».

وأوضح «أن تطبيق الخدمات في قطاع المطابقة والمواصفات التابع للمجلس أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة للشركاء والمتعاملين».

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