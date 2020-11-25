تخصيص 487 مسجداً لصلاة الجمعة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، عن جاهزية الجوامع والمساجد بالإمارة، لإعادة إقامة صلاة الجمعة بها، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل، حيث تم تخصيص 487 جامعاً ومسجداً في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها، منها 327 في مدينة الشارقة، و92 في المنطقة الوسطى، و68 في المنطقة الشرقية.

كما خصصت الدائرة عدداً من الجوامع لغير الناطقين باللغة العربية، منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والبشتو، وكذلك اللغة الإنجليزية.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام جميع مرتادي المساجد بالإجراءات والاحتياطات الوقائية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، وارتداء الكمامات خلال فترة وجودهم في المساجد، وترك مسافة تباعد اجتماعي بمقدار 2 متر بين المصلين، والالتزام بالعلامات الإرشادية على أرضيات مداخل المساجد، وكذلك العلامات التوضيحية بين صفوف الصلاة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المصلين.

وللاطلاع على قائمة مساجد الجمعة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://qrgo.page.link/iT4QF

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز