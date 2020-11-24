البيان تنشر قائمة أسماء المساجد المخصصة لصلاة الجمعة بالشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن جاهزية الجوامع والمساجد بالإمارة لإعادة إقامة صلاة الجمعة بها، اعتباراً من يوم "الجمعة 4 ديسمبر المقبل، حيث تم تخصيص 487 جامعاً ومسجداً في الشارقة والمدن التابعة لها، منها 327 في مدينة الشارقة، و92 في المنطقة الوسطى، و68 في المنطقة الشرقية.

كما خصصت الدائرة عدداً من الجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والبشتو وكذلك اللغة الإنجليزية.

وأكدت الدائرة على ضرورة التزام جميع مرتادي المساجد بالإجراءات والاحتياطات الوقائية، من خلال احضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، وارتداء الكمامات خلال فترة تواجدهم في المساجد، وترك مسافة تباعد اجتماعي بمقدار 2 متر بين المصلين، والالتزام بالعلامات الارشادية على أرضيات مداخل المساجد، وكذلك العلامات التوضيحية بين صفوف الصلاة للحفاظ على المسافة الآمنة بين المصلين.

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