بمناسبة قدوم "هند" أول مولودة لمكتوم بن محمد

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في "إنستغرام"، قصيدة جديدة بمناسبة قدوم أول مولودة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الشيخة هند بنت مكتوم، قال فيها:

مكتوم سمّى هند والإسم انتشر

اسمٍ له في ذروة المجد انتمى

سمّى على روح الغلا واغلى بشر

اللي بحر الاشواق لرضاها رمى

إسمٍ كثر ما وجه صاحبته بشِر

أحسّ كنها من ملائكة السما

أنا لو اكتب في الإسم نفسه عشر

قصائد، مقصّر في مدحه إنّما

لصاحبة هالإسم شوق بلا خشر

سليلة العز وعقلية من حمى

داره من أصحاب الدسايس والقشر

محمد اللي للطموحات استمى

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