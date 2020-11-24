النيابة العامة في أبوظبي تبدأ الإجراءات التنفيذية لقرار العفو

المصدر: وام

رفع سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على هذا العطاء الأبوي الذي شمل به أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة..

مؤكداً أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت بشكل فوري الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يضمن سرعة لّم شمل المستفيدين من المكرمة مع عائلاتهم بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 49 لاتحاد إماراتنا الحبيبة.

وأشاد البلوشي بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لأعمال النيابة العامة في أبوظبي، وحرص سموه على اعتماد أفضل الممارسات في إعادة تأهيل نزلاء المنشآت العقابية وحفظ كراماتهم، بما يساعدهم على استعادة مكانتهم كأعضاء نافعين لمجتمعهم.

وقال إن المكرمات المتتابعة لصاحب السمو رئيس الدولة كانت دائماً الحافز المهم لنزلاء المؤسسات العقابية للالتزام بحسن السير والسلوك والاستفادة من فرص التدريب والتأهيل ليكون لديهم الأولوية في نيل العفو السامي.

وطالب سعادته عائلات المشمولين بالعفو باحتضان أبنائهم واستيعابهم لمساعدتهم على إعادة التأقلم مع المجتمع والعودة بإيجابية وانفتاح إلى الحياة، مشيراً إلى دور الأسرة المحوري في مساعدة هذه الفئة على معاودة الاندماج في المجتمع.

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