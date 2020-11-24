عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلوفاكيا

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي إيفان كورتشوك وزير خارجية سلوفاكيا بحضور معالي ياروسلاف ناد وزير الدفاع السلوفاكي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والدفاعية.

وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث سموه ومعالي إيفان كورتشوك تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأهمية التعاون بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية ودعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي إيفان كورتشوك والوفد المرافق له.. مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وسلوفاكيا والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

حضر اللقاء سعادة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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