شروط فتح المساجد لصلاة الجمعة في الإمارات
أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.
وتتضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية ما يلي:
- مراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وهي متران.
- تنظيم حركة الدخول والخروج.
- مدة الخطبة مع الصلاة لا تزيد على 10 دقائق.
- السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد.
- لبس الكمامة.
- إحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد.
- استمرار غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات.
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