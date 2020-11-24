شروط فتح المساجد لصلاة الجمعة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية ما يلي:

مراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وهي متران.

تنظيم حركة الدخول والخروج .

مدة الخطبة مع الصلاة لا تزيد على 10 دقائق.

السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد.

لبس الكمامة.

إحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد.

استمرار غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات .

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