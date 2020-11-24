شروط فتح المساجد لصلاة الجمعة في الإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

وتتضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية ما يلي:

  • مراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وهي متران.
  • تنظيم حركة الدخول والخروج.
  • مدة الخطبة مع الصلاة لا تزيد على 10 دقائق.
  • السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد.
  • لبس الكمامة.
  • إحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد.
  • استمرار غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات.
كلمات دالة:
  • فتح المساجد،
  • الإمارات،
  • الإجراءات الاحترازية،
  • الاشتراطات
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى